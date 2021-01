Xuxa Meneghel revela que está de volta à Globo, mas que não deve voltar à televisão: - Eu sou muito polêmica

26/01/2021 | 12:11



Xuxa Meneghel está de volta à Globo! A novidade foi revelada pela própria apresentadora durante participação no Encontro nesta terça-feira, dia 26. Na atração comandada por Fátima Bernardes, Xuxa contou que irá trabalhar em um documentário sobre sua própria vida.

- Eu tenho um documentário que vai sair junto com a Globoplay, e tinha que ser aqui porque vai mostrar toda a minha história. Meu diretor eu ainda não posso dizer quem é, mas eu o amo de paixão.

Apesar de ela não falar, segundo a colunista Fábia Oliveira trata-se de Pedro Bial, que será diretor da produção.

E Xuxa ainda revelou mais detalhes do futuro:

- Além disso, tem um filme Rainha, que vai sair também, e tem uma série também. Mas televisão eu acho que tem um tempo, sabe? E eu já estou a muito tempo na televisão, as pessoas cansam da minha cara. Não vou dizer nunca, mas é difícil eu me ver a gora, já que eu fiz parte da televisão quando ela vivia outro momento. Agora a internet está muito forte e os jovens são muito fortes, e eu não sei se vou falar o que as pessoas querem ouvir, eu sou polêmica. Então não me vejo na TV de novo por enquanto.

A apresentadora ainda apresentou seu novo livro infantil ao público, chamado Betinho, o amor em forma de criança. A ideia da publicação surgiu depois de a apresentadora visitar a Angola em um projeto com crianças carentes e conhecer o pequeno.

- Fiquei apaixonada por ele e pela história dele. Com a compra e a venda do livro todo o valor está indo para lá. E eu o conheci através da Sasha. Ela me guiou até lá.

Durante a conversa, ela ainda revelou que tanto ela quanto a Sasha pensam em adotar uma criança:

- Nós sempre conversamos sobre isso. Mas acho que quando eu encontrar um Betinho e ele se apaixonar por mim e eu por ele, eu adoto uma criança. Não adoto o Betinho porque ele tem pai, é claro. Mas adoção é um encontro de almas e ainda vou adotar.

E não é só isso. A apresentadora ainda falou que não conseguiria entrar no BBB, por não conseguir dormir direito e por não conseguir comer direito, já que é vegana. Sobre isso, ela ainda falou que por conta da prisão que os participantes passam, muitas vezes as pessoas falam e fazem coisas que nunca fariam no mundo real, por conta da pressão:

- Eu acho muito ruim você julgar. Não sei se vocês concordam, mas muitas vezes a gente julga uma pessoa que não é aquilo que está mostrando ali dentro.

E ela também falou que adora uma briga:

- Eu adoro treta. Quando começam a brigar eu já fico: Vai bater, vai ser expulso.

Ela é demais, né?