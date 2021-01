Xuxa Meneghel confirma que Yasmin Brunet e Gabriel Medina se casaram no Havaí

26/01/2021 | 12:11



Na manhã dessa terça-feira, dia 26, Xuxa Meneghel marcou presença no Encontro Com Fátima Bernardes e acabou confirmando que Yasmin Brunet realmente se casou com Gabriel Medina! Em conversa com Fátima Bernardes, a apresentadora estava comentando algumas fotos antigas e, uma delas, a loira aparece ao lado de Luiza Brunet, mãe de Yasmin. Foi aí que ela soltou:

- Cara, ontem mesmo eu estava falando com ela, porque a Yasmim casou lá no Havaí e enfim.

Demais, né?

Lembrando que o primeiro rumor surgiu com o colunista Leo Dias. Ele havia afirmado que o casal, que está junto há pouco mais de um ano, participou de uma cerimônia intimista no Havaí. O casamento, porém, não teria validade no Brasil e seria apenas algo simbólico.