Ex-marido de Marina Ruy Barbosa é visto em restaurante com duas mulheres - e uma delas usava sandália da atriz

26/01/2021 | 12:10



Segundo o colunista Leo Dias, o empresário Xande Negrão foi flagrado em um restaurante junto com duas mulheres no último domingo, dia 24! Xande estava em um restaurante de luxo em São Paulo, o Roi, localizado no terraço do Cidade Jardim Shopping.

De acordo com informações do colunista, Xande estava com o amigo, Tiago Diniz, e duas mulheres desconhecidas. Uma delas, inclusive, usava uma sandália criada por Marina Ruy Barbosa, ex-mulher de Xande.

Além disso, uma das mulheres, que não quis se identificar, afirmou para o colunista que elas são apenas amigas de Xande:

Não fomos para lugar algum. Xande está passando por uma fase muito difícil.

Xande e Marina anunciaram que estavam se divorciando no começo de janeiro de 2021, após três anos de casamento.