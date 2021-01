26/01/2021 | 11:22



A alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de janeiro, que ficou em 0,78%, conforme os dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), só não foi maior porque a pressão dos preços do grupo Transportes arrefeceu. No IPCA-15, a alta desse grupo ficou em 0,14%, ante 1,43% em dezembro de 2020.

Segundo o IBGE, o arrefecimento se deu porque as passagens aéreas ficaram mais baratas, em 20,49%, na média.

No IPCA-15 de dezembro, os bilhetes de avião subiram 28,31%.

Além disso, houve alta menos intensa na gasolina, cuja variação passou de 2,19% em dezembro para 0,95% no IPCA-15 de janeiro.