Paula Badosa denuncia situação de quarentena no Aberto da Austrália: 'Lamentável'

26/01/2021 | 10:11



Primeira a testar positivo para a covid-19 no Aberto da Austrália, a tenista espanhola Paula Badosa denunciou a situação de sua quarentena forçada. "As condições em que estamos aqui são lamentáveis, eu não esperava isso (dos organizadores)", revelou a atleta, em entrevista ao jornal espanhol Marca. Ela e outros 72 jogadores foram transferidos para hotéis. Eles terão de cumprir isolamento social por 14 dias em decorrência da confirmação de casos do novo coronavírus.

"A primeira coisa que se recomenda quando se tem um vírus é abrir as janelas dos quartos para que o ar flua. Não tenho janelas e meu quarto mal mede 15 metros quadrados", lamentou Badosa, que ainda acrescentou: "É óbvio que a única coisa que respiro é o vírus. Pedi produtos de limpeza, como aspirador, e não me deram nada".

A organização do Aberto da Austrália informou que fornecerá material aos tenistas que estiverem em quarentena. Alguns deles converteram seus quartos em academias. Badosa, contudo, afirma sentir-se "abandonada" por não ter recebido "material de treino".

A tenista está em dúvida se pode ter se infectado na viagem de ida à Austrália ou na estada anterior, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde disputou o primeiro torneio da temporada de 2021.

"Se fui infectada em Abu Dabi, há mais opções que o coronavírus", disse ela, lembrando que a cepa britânica da covid-19, mais contagiosa, foi detectada em seu avião. Badosa explicou que "se tivesse o vírus normal", sairia entre 30 ou 31 deste mês, mas se fosse a cepa britânica, sairia em 5 de fevereiro, apenas três dias antes do início da competição.