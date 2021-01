Reunião mantém debate sobre o futuro da AD São Caetano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/01/2021 | 00:01



A AD São Caetano segue em pauta e o assunto é tratado com prioridade pelo governo municipal. Tanto que, ontem à tarde, o prefeito Tite Campanella (Cidadania) participou pessoalmente de reunião junto aos secretários da Fazenda, Jefferson Cirne da Costa, e de Esportes de São Caetano, Renata Trevellin, para debater toda a situação que envolve o Azulão, desde o vencimento do contrato entre as partes que permitia ao clube utilizar área para sua sede social, até o imbróglio da São Caetano Futebol Ltda, que estaria negociando a utilização do espaço e também do Estádio Anacleto Campanella com grupo de investidores que assumiria o controle do time, que se prepara para a disputa do Campeonato Paulista.

Em nota – e sem se aprofundar muito no assunto – a titular da Pasta que trata da área esportiva municipal afirmou que o debate seguirá nos próximos dias, até que se chegue a uma conclusão. “Em reunião nesta tarde (ontem), avançamos na discussão sobre o caso. No entanto, ainda não há definição sobre o assunto. Detalhes serão discutidos nos próximos dias e as conclusões serão informadas tão logo sejam concretizadas”, disse a secretária de Esporte, Lazer e Juventude de São Caetano, Renata Trevellin.

Dependendo do desfecho das conversas, a AD São Caetano corre o risco de mais uma vez receber ordem de despejo, o que já aconteceu em 2010, após instaurada a Lei de Municipalização dos clubes de São Caetano – a sede social havia sido cedida, em comodato, em 1992, pelo então prefeito Luiz Tortorello, para desenvolvimento de atividades.

Em 2011, porém, após um ano e quatro meses de desgastante batalha jurídica entre Prefeitura e Azulão, chegou-se a acordo amigável, com extinção da reintegração de posse que havia sido movida pela administração pública e, inclusive, com o intuito de expedição de nova parceria entre as partes, esta que, segundo apurou o Diário, já venceu.

Equipe pode ter ex-atleta da Seleção

O São Caetano pode estar perto de trazer um grande reforço para o elenco que disputará o Paulistão. Apesar do nome mantido em sigilo, negocia com um atleta que já defendeu a Seleção Brasileira e que deve ser a referência do Azulão dentro e fora de campo.

“É verdade e está em atividade, não é ex-jogador. Tomara que acerte, porque é acima da média, com perfil de caráter de conduta, o que seria impressionante para nós. As coisas estão andando, mas temos que esperar”, explicou o técnico Wilson Júnior.

Ainda de acordo com o treinador, nos próximos dias o clube revelará uma série de jogadores – especula-se inclusive um estrangeiro. “Deveremos anunciar um pacotão nesta semana. Estamos trabalhando bastante. Sabemos das dificuldades, mas as pessoas que estão aqui abraçaram a causa, embuídas de fazer o melhor, porque o São Caetano tem tradição, é time de história e temos que jogar conforme tudo isso”, concluiu.