Campos quer Zacarias e Ana Carolina no Avante

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/01/2021 | 00:48



O deputado estadual Campos Machado, que recentemente assumiu a presidência estadual do Avante após três décadas no PTB, disse esperar que o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PTB), percorra o mesmo trajeto. O decano da Assembleia Legislativa também abriu as portas para que a primeira-dama andreense e presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Carolina Barreto Serra, se filie à legenda caso queira ser candidata a deputada estadual ou federal.



Em visita ao Diário, Campos estimou que 80% dos petebistas de São Paulo vão migrar para o Avante. Depois de oito mandatos consecutivos de deputado estadual, sempre na liderança do PTB na casa, o parlamentar deixou a sigla petebista após atrito com o ex-deputado federal e atual presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Aliado do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), Jefferson patrocinou série de intervenções em diretórios do partido que haviam encaminhado aliança nas eleições de 2020 com legendas que não circulam a órbita bolsonarista. No Grande ABC, a decisão afetou São Bernardo e Mauá.



“Tem um provérbio que eu sempre utilizo que é a lealdade é a cicatriz da alma de um político. Eu sou viciado por lealdade. Em Santo André, há uma figura que sempre foi muito ligada a mim, que é o Zacarias. Estive com ele nos momentos mais difíceis. E, em nome da lealdade, peço que ele acompanhe nosso grupo. Ele e o filho dele”, comentou Campos, em referência ao vereador Lucas Zacarias (PTB).



Sobre Ana Carolina, Campos afirmou que tem acompanhado o trabalho da primeira-dama andreense, citou que o Avante possui um núcleo de mulheres e promoção social e que a sigla está de portas abertas caso ela queira disputar a eleição do ano que vem. “Além da expressiva votação do prefeito Paulo Serra (PSDB) e seus quase 80% de votos, a Ana Carolina faz um trabalho extraordinário. Estamos construindo história no Avante. É o maior partido entre os pequenos, não tem rejeição, repúdio, nada contra a legenda.”



Campos avaliou que toda celeuma envolvendo Jefferson – a quem chama de ex-amigo – atrapalhou os planos do PTB no Grande ABC, em especial em São Bernardo, onde o partido indicou Ana Paula Lupino (PTB) como vice do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). A aliança foi vetada por Jefferson e as partes precisaram recorrer à Justiça para manter a dobrada. “Acabou atrapalhando, sim. Prejudicou o Marinho, o Emidio (de Souza, em Osasco), o plano em Presidente Prudente.”



O deputado, que se coloca como real opositor ao governador João Doria (PSDB), avalia ser plausível uma candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) ao governo paulista, já que Doria tem planos de ser presidenciável no ano que vem. Campos apontou que Alckmin ainda tem espaço no tucanato e não precisaria trocar de legenda para viabilizar o projeto estadual.



Sobre Doria, Campos acredita que ele se tornou a única opção viável no PSDB. “O Agripino Doria (Campos chama assim o governador paulista) vai fazer de tudo para ser candidato a presidente. Não tem limites e vai passar por cima de tudo e todos. Eu sou opositor ao Agripino Doria porque ele traiu o Geraldo pouco depois de ter sido eleito prefeito de São Paulo por suas mãos. Mas, hoje, é a única alternativa no PSDB”, sentenciou o parlamentar, que crê ser possível ainda construir uma candidatura oposta à de Bolsonaro e à de Doria. “Falam no Luciano Huck, eu acho uma piada de mau gosto. Não tem nenhuma sensibilidade política. Mas vejo que há tempo e espaço para novo nome, que seja da política ou do mundo empresarial.”