Teste de DNA no sucesso de Claudinho

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/01/2021 | 00:46



A paternidade da vitória de Claudinho da Geladeira (Podemos) à Prefeitura de Rio Grande da Serra tem sido disputada, nos bastidores, por petistas e tucanos no Grande ABC. Claudinho foi vereador e prefeiturável pelo PT, chegou a disputar o Executivo com o nobre apelido de xodó do Lula, mas saiu do petismo para conseguir sua vitória na corrida ao Paço. Nesta transição, contou com o apoio de dois tucanos – o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e o ex-prefeito de Ribeirão Pires e de Rio Grande Adler Kiko Teixeira (PSDB). Essa salada eleitoral tem feito com que figuras do petismo, entre elas o ex-prefeito são-bernardense Luiz Marinho, e do tucanato, como Morando e Kiko, espalhem que Claudinho faz parte de seus times e que há interlocução com o governo rio-grandense.

Indicações

O presidente da Câmara de São Bernardo, Estevão Camolesi (PSDB), encaminhou a contratação do delegado Marcos Vinicius Giaretta Dória Vieira para o gabinete da presidência. Dória Vieira será secretário-geral da casa. Na semana passada, também oficializou o ingresso do advogado Laércio Fregonezi como assessor de gabinete da presidência – Fregonezi é figura conhecida do meio político são-bernardense.

Retorno

Acordo costurado entre políticos da região garantiu a permanência de José Carlos Orosco Roman, pai de Júnior Orosco (PDT), figura conhecida na política de Mauá, como diretor de projetos do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Orosco Roman havia sido desligado da entidade no começo do mês, mas permanecerá no cargo – tanto que tem participado normalmente de reuniões do colegiado.



Aguardo

As comissões especiais que analisam o projeto de lei de autoria do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), para brecar reajuste real no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) ainda não receberam o complemento de informações solicitado à Prefeitura. Alguns esperavam que os documentos fossem enviados no fim de semana, para melhor entendimento da proposta. A sessão para avaliar a matéria está marcada para sexta-feira.



Recado

Presidente da Câmara de Diadema, Josa Queiroz (PT) é daqueles políticos que mandam recados diretos. No Facebook, então, o petista dispara. No fim de semana, soltou: “Tem uns parasitas vagando por aí que acreditam que a estratégia de ficar dando tiro para todos os lados como fez com o governo anterior pode render um carguinho (...). Não têm competência para fazer nada da vida a não ser criar dificuldades para colher facilidades. O único problema nessa estratégia é que Diadema agora tem administradores competentes”. O recado reverberou na classe política local.



Reunião

Presidente do PT estadual e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho intermediou reunião entre deputados do partido, prefeitos petistas no Estado e o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), candidato a presidente da Câmara Federal. Na pauta, suporte da legenda ao projeto de Baleia. Os prefeitos da sigla na região, José de Filippi Júnior (Diadema) e Marcelo Oliveira (Mauá), estiveram no encontro. O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), acompanhou a agenda por videoconferência.



PT de Santo André

À tarde, Luiz Marinho se reuniu com a ex-vereadora e ex-prefeiturável do PT em Santo André Bete Siraque. Esta coluna mostrou que, quando se encontrou com figuras do petismo andreense que sofreram revés nas urnas em 2020, houve cobrança para discussão sobre nomes que pensam o partido para a frente.