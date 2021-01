Roncon e Dedé são nomeados na Prefeitura de Sto.André

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



26/01/2021 | 00:44



O governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), oficializou a contratação dos ex-vice-prefeitos de Ribeirão Pires Gabriel Roncon (PTB) e Edinaldo de Menezes, o Dedé (Cidadania). A portaria autorizando a contratação da dupla foi publicada no sábado no Diário Oficial. Ambos devem iniciar o trabalho entre hoje e amanhã.



Dedé será assessor de secretário na Unidade de Assuntos Institucionais e Comunitários e terá vencimento bruto de R$ 9.276,78. Roncon será assistente de diretoria no mesmo departamento e receberá, por mês, R$ 8.250,79. O setor é comandado por José Antonio Acemel, o Espanhol, que até o ano passado era secretário-geral da FUABC (Fundação do ABC).



Tanto Dedé quanto Roncon admitiram que as nomeações em Santo André passaram por articulação do deputado federal Alex Manente (Cidadania), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo, mas é próximo de Paulo Serra.



“Fui convidado para trabalhar em Santo André devido à costura política organizada pelo deputado Alex Manente. Trabalhar em Sando André, junto de Paulo Serra, me trará mais experiência com políticas públicas exitosas”, sintetizou Dedé, que foi vereador e vice na segunda passagem do atual prefeito de Ribeirão, Clóvis Volpi (PL), pelo Paço. Dedé também foi prefeiturável em 2012 e em 2016, sem êxito.



“Desde o começo do ano já havia negociação. Sempre fomos conversando (sobre possibilidade de atuar na cidade), por meio da atuação do deputado Alex Manente, e o prefeito Paulo Serra acabou me convidando para integrar a equipe. Serra é um ótimo gestor. Atuar em Santo André não atrapalha em nada minha atuação em Ribeirão Pires”, comentou Roncon, que havia prometido se manter em Ribeirão, até porque não descarta a realização de nova eleição em solo ribeirão-pirense.



Roncon foi vice de Adler Kiko Teixeira (PSDB), ex-prefeito de Ribeirão e de Rio Grande da Serra. Dedé apoiou a tentativa de reeleição da dupla, que acabou perdendo para Volpi. Kiko foi nomeado no início do mês como secretário de Administração e Inovação em São Bernardo, cidade administrada por Orlando Morando (PSDB).



Na sexta-feira, a dupla foi ao escritório de Alex, em São Bernardo, acompanhada da vereadora Amanda Nabeshima (PTB). O encontro foi divulgado nas redes sociais.