Polícia interroga funcionários sobre o desaparecimento de vacinas em UBS de Diadema

Yasmin Assagra

Diário do Grande ABC



25/01/2021



Atualizada em 21h16

O 1º DP (Distrito Policial) de Diadema começou a interrogar, na tarde desta segunda-feira (25), os funcionários da UBS (Unidade Básica de Saúde) Parque Reid, no bairro Campanário, sobre o desaparecimento de duas doses da vacina Coronavac, vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, na última sexta-feira.

A gerente da unidade foi a primeira a prestar depoimento. Amanhã, a partir das 16h, quatro enfermeiras serão interrogadas, já que as profissionais tiveram acesso a sala onde as doses estavam armazenadas. Ainda hoje, a equipe de investigação, coordenada pelo delegado do 1º DP, Nelson Canelói Júnior, esteve no equipamento municipal para checar o local em que os imunizantes estavam guardados. “Ainda foi solicitado para Secretaria de Saúde a relação de quem recebeu a vacina pelo Estado, quem estava fazendo a guarda no dia e quem são as pessoas que já receberam a vacina”, declara Canelói.

De acordo com o BO, registrado na última sexta-feira, a unidade foi abastecida com 70 doses e, desse total, 41 já tinham sido aplicadas entre quarta e sexta. Ao conferirem o estoque, perceberam que, em vez de 29 frascos, restavam apenas 27.

Pela UBS não ter apresentado sinais de arrombamento, segundo o delegado, será investigado a possibilidade de um furto. “Pelo que já investigamos, não pode ter sido ninguém de fora. Mas também, vamos analisar se houve um possível erro na vacinação ou até de ter acontecido uma possível vacinação em público que não era para receber no momento”, completa o delegado.

As duas doses desaparecidas integravam o primeiro lote entregue da Coronavac na cidade, na última semana, com 4.480 doses, que estão sendo direcionadas aos profissionais que atuam diretamente com pacientes com a Covid-19, tanto na rede pública quanto na privada.

Ainda de acordo com o Paço, segundo orientações do Plano Estadual de Imunização, toda notificação sobre perda de vacina deve ser feita via sistema de informação chamada Vacivida, que permite o acompanhamento individualizado e em tempo real dos registros de pessoas imunizadas contra a Covid-19. Além disso, a plataforma estadual também registra relatórios atualizados das doses aplicadas e cobertura vacinal atualizada dos 645 municípios.

Diante disso, a Prefeitura agora aguarda uma posição do Estado se haverá reposição dessas duas doses, já que em breve, a Pasta estadual ainda vai entregar a segunda remessa das doses da Coronavac, na mesma quantidade que chegou da primeira vez (de 4.480).