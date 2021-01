Obituário - 26 de janeiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/01/2021 | 07:00



Otaviano Crispiniano da Rocha (Tarzan)

(*) Botumirim, Minas Gerais, 22-8-1963

(+) São Bernardo, 25-1-2020

Quando fevereiro chegava, Tarzan pedia para entrar em contato com a página Memória para lembrar o aniversário do União do Morro, clube amador de Santo André, seu clube do coração, por ele presidido desde 2013. No próximo dia 2 de fevereiro o União do Morro completará 35 anos.

Tarzan tinha vários amores. O outro era o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. Como diretor da entidade, dizia sempre: “Vamos à luta, companheiros”.

Agora, a partida. Tarzan, aos 57 anos, mais uma vítima da Covid-19. Estava internado e não resistiu às complicações da doença, deixando triste toda uma categoria profissional e os esportistas da cidade.

Solteiro, Tarzan foi sepultado nesta segunda-feira à tarde no Memorial Jardim Santo André, na Vila Humaitá.

SANTO ANDRÉ

Joaquina Estevam Candido, 95. Natural de Porangaba (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 23, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes Maria de Jesus, 91. Natural de Paranapanema (São Paulo). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irineu Lopes, 88. Natural de Fartura (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Professor. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Thereza Gabriel, 89. Natural de Bragança Paulista. Residia na Vila Prudente, em São Paulo, Capital. Dia 23, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Bruna Pastorelli Bertazzoli, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Magliel Morgado, 83. Natural de Palmares Paulista (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alfredo Euclides da Silva, 70. Natural do Alto de São Francisco (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ênio Jorge dos Santos, 70. Natural de Canoas (Rio Grande do Sul). Residia no Jardim Albamar, Guarujá (São Paulo). Dia 23, em Santo André. Memorial Planalto.

Elisabete Carvalho Ribeiro, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Empresária. Dia 23, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Maria de Fátima Rodrigues Ferreira, 67. Natural e Santo André. Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Dia 23, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Jardim da Colina.

Nilson dos Santos Araújo, 64. Natural de Içara (Paraná). Residia no Capão do Embira, em São Paulo, Capital. Dia 23, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, São Paulo, Capital.

Lucas Rodrigues de Araujo, 64. Natural de Brazabrantes (Goiás). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdi de Jesus Cardoso, 61. Natural de Tauapé (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Marques dos Santos, 56. Natural de Capela (Sergipe). Residia no Jardim Atlântico, em Canoas (Rio Grande do Sul). Dia 23, em Santo André. Memorial Planalto.

Richard Danrlley Baldez Pereira, 25. Natural de São Luís (Maranhão). Residia no Camilópolis, em Santo André. Metalúrgico. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Dina Urbeteli de Almeida, 86. Natural de Viradouro (São Paulo). Residia no Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Adevair Parra Chiorato, 68. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Memorial Planalto.

Sérgio José Dias, 47. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Motorista. Dia 23, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Helena Dunder, 75. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 24. Cemitério das Lágrimas.

Valdemar Dias, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valdir Luis Farinaço, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São José, em São Caetano. Dia 23. Cemitério das Lágrimas.



M A U Á

João Gomes Silva, 80. Natural de Paraguaçu Paulista (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

Rita Antonia da Conceição Oliveira, 75. Natural de Pianco (Paraíba). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Elisdete Aparecida Manchini, 63. Natural de Marialva (Paraná). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Arnaldo Mauricio Hummel, 59. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Antonia de Fátima Souza, 58. Natural de Buritizeiro (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria da Natividade de Souza Cruz, 50. Natural de Barra (Bahia). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Nilva de Souza Lima Silva, 45. Natural de Tauape, Distrito de Licínio de Almeida (Bahia). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.