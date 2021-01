EUA têm diminuição na média diária de mortes, mas ainda supera 3 mil

25/01/2021 | 18:35



As mortes por coronavírus e casos por dia nos Estados Unidos caíram acentuadamente nas últimas semanas, mas ainda estão em níveis alarmantes. As mortes estão em uma média de pouco menos de 3,1 mil por dia, contra mais de 3,35 mil há menos de duas semanas. A média de novos casos é de cerca de 170 mil por dia, após atingir o pico de quase 250 mil no último dia 11. O número de pacientes internados por covid-19 em hospitais caiu para cerca de 110 mil, após um pico de 132 mil no último dia 7.

Estados que foram focos de calor nas últimas semanas, como Califórnia e Arizona, mostraram melhorias semelhantes durante o mesmo período. A Califórnia suspendeu os pedidos de permanência em casa em favor das restrições e encerrou o expediente às 22h. A mudança permitirá que restaurantes e igrejas retomem as operações ao ar livre e salões de cabeleireiro reabram em muitos lugares, embora as autoridades locais possam impor regras mais rígidas.

Em todo o país, mais de 419 mil pessoas morreram pela doença, enquanto mais de 25 milhões de casos foram registrados.

Arábia Saudita

A Arábia Saudita receberá três milhões de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca ao preço de US$ 5,25 cada, em cerca de uma semana, por meio do Serum Institute of India (SII), segundo a Reuters.

O SII, maior fabricante de vacinas do mundo, fez parceria com a AstraZeneca, a Gates Foundation e a aliança de vacinas Gavi para preparar até um bilhão de doses para os países mais pobres.

As doses destinadas à Arábia Saudita serão embarcadas em até dez dias. O SII também está fornecendo à África do Sul 1,5 milhão de doses ao mesmo preço, em nome da AstraZeneca.

Espanha

A Espanha registrou um novo recorde de 93.822 novos casos de coronavírus no fim de semana, embora as autoridades digam que o aumento que se seguiu às comemorações de fim de ano está diminuindo.

Novas 767 mortes foram confirmadas hoje, fazendo com que o país atinja o número de 56.208 óbitos pela doença. A Espanha tem uma contagem acumulada de quase 2,6 milhões de casos desde o início da pandemia.

Reino Unido

Por outro lado, o Reino Unido relatou seu menor número de novos casos diários de coronavírus desde dezembro. Dados do governo mostram que outros 22.195 novos casos foram registrados, o menor desde 15 de dezembro.

O governo também disse que outras 592 pessoas morreram após contrair o vírus, levando o total para 98.531, o maior número da Europa. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS E AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)