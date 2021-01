Thaynara OG revela que foi pra UTI após fazer Lipo Lad: - Não conseguia dormir de tanta dor

25/01/2021 | 17:10



Thaynara OG usou seu Instagram no último domingo, dia 24, para revelar uma situação delicada de saúde que passou em março de 2020 após realizar uma Lipo Lad. A influenciadora conta que não teve coragem de falar sobre o assunto por ainda estar muito debilitada emocionalmente, mas mudou de ideia ao descobrir que a influencer Liliane Amorim acabou morrendo depois de realizar o mesmo procedimento.

- Vocês viram o que aconteceu? Um caso trágico e muito revoltante que aconteceu com uma influenciadora de 26 anos [de idade], que infelizmente faleceu por conta de complicações de uma lipo que ela fez. Tornou ainda maior a necessidade de compartilhar algo que sempre tive vontade de falar sobre, mas não tinha coragem e tinha vergonha.

Segundo OG, a decisão de realizar o procedimento veio após muitas mulheres publicarem seus resultados no Instagram. Se tratava de uma técnica nova e que prometia um ótimo resultado. Na época, seu cirurgião plástico não conhecia o procedimento, então Thaynara optou por um novo profissional.

- De tanto ver no Instagram, resolvi fazer aquela técnica famosa. Por eu conhecer uma pessoa que tinha feito e tinha dado tudo ok para ela, falei que daria para mim também. Apostei em alguém que não conheço para me dar esse resultado. Na época me ofereceram permuta, mas não aceitei. Decidi fazer pagando porque sei que a internet amplia essa pressão estética nas pessoas, tanto é que eu estava ali, e percebi o efeito que poderia causar nas pessoas. Sabe quando você começa a ver muita gente fazendo a mesma coisa e você fica 'nossa, acho que eu preciso disso, olha esse antes e depois, é muito fácil, como arrancar um dente'? Também queria me colocar numa posição de cliente que pode exigir e reclamar.

Após a cirurgia, Thay relembra que o médico mal conversou com ela e que um tempo depois apareceu pra dizer que ainda não podia lhe dar alta, mas que ela estava bem. Indignada com a situação, a mãe da influenciadora cobrou um posicionamento do hospital, que optou por levar OG para a UTI.

- Eu estava muito amarela. Eu estava perdendo sangue. Me levaram para a UTI e já bateu aquele medo. Recebi duas bolsas de transfusão de sangue. Tudo isso muito rápido, a gente sem entender nada. Esses dias na UTI, me senti muito mal. Não saía da cama nem para fazer as necessidades. Não conseguia dormir de tanta dor. Mandaram um psicólogo para mim, e eu me sentia mal por deixar a família nervosa. Nunca mais quero voltar para aquilo.

Mesmo após sua recuperação, os danos psicológicos continuaram.

- Sei que intercorrências acontecem, mas o que mais me deixou extremamente mal foi no dia que eu mais senti dor e não consegui dormir, mesmo com muito remédio, eu não conseguia ligar para o cirurgião. Me senti culpada de me ver presa na cama e pensava 'meu Deus, por que eu fiz isso comigo?'. Eu boazinha, uma mulher adulta, informada, me coloquei nessa situação, minha família toda vulnerável e tensa por minha culpa. Eu poderia ter partido por uma besteira.