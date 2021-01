Neymar Jr. responde perguntas de fãs e responde se quer namorar ainda este ano

25/01/2021 | 17:10



É comum muitas pessoas realizarem algumas promessas e até jogarem alguns pedidos para o universo o que querem para o restante deste novo ano que está começando. E Neymar Jr. parece que quer deixar a vida de solteiro de uma vez por todas!

Pois é, o jogador do Paris Saint Germain compartilhou nesta segunda-feira, dia 25, uma caixinha em que os fãs poderiam perguntar sobre a vida do astro e ele responderia apenas com verdadeiro ou falso para os comentários.

Mas claro, ele não se aguentou e acabou falando até mais do que o proposto na brincadeira. Uma fã acabou enviando para Neymar Jr. para saber se ele gostaria de namorar ainda este ano e ele respondeu positivamente.

Verdadeiro. Só falta ela saber!

O que os fãs não estavam esperando era saber que ele realmente quer se jogar em um relacionamento e muito menos que ele iria marcar uma pessoa. Neymar Jr. colocou bem pequeno na publicação o usuário de Bianca Coimbra, será que esse affair vira romance?