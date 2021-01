Arthur Aguiar compartilha momentos na cozinha com Mayra Cardi e não poupa elogios para a ex-esposa

25/01/2021 | 16:10



Que Arthur Aguiar está tentando firmemente voltar a se relacionar com a sua ex-esposa, Mayra Cardi, isso já não é novidade mais para ninguém. E depois de ir ao encontro dela que foi diagnosticada com o novo coronavírus, o ator voltou a mostrar publicamente que está investindo pesado na ideia de reatar o casamento que foi terminado em maio de 2020.

O cantor acabou fazendo uma visita para a influencer, em São Paulo na tarde do último domingo, dia 24. Os dois dividiram que passaram o dia juntos preparando um almoço Arthur não mediu esforços para elogiar a ex-amada.

Farofa é a única coisa que sei fazer de bom na cozinha. Macarrão ficou com uma outra pessoa, que a especialidade dela é a cozinha mesmo ela não cozinhando todos os dias. Aliás, esse ser humano, não sei o que ela não faz bem. Enfim, difícil saber o que aquele ser humano não faz, mas eu não posso falar aqui todas as coisas que eu gostaria de falar, enfim, fui, beijos...

Uau, quanto mistério! Mesmo com as tentativas de reaproximação de Arthur, Mayra negou que ela e o ator já estão com algum tipo de reconciliação carnal. Será que eles voltam?