Mãe de Yasmin Brunet confirma casamento da filha com Gabriel Medina

25/01/2021 | 15:10



Parece que o namoro de Yasmin Brunet e Gabriel Medina realmente acabou em casamento. Nesta segunda-feira, dia 25, o colunista Léo Dias do Metrópoles conseguiu confirmar a informação com a mãe da noiva, Luiza Brunet. Segundo ela, o casal oficializou o relacionamento em uma cerimônia discreta no Havaí.

- Ela casou sim. Gabriel é um homem maravilhoso, maduro, gentil, educado, empreendedor e disciplinado. A Yasmin está muito feliz e isso que importa.

No entanto, parece que o casamento foi longe de ser tradicional e não pode ser reconhecido em território brasileiro. Esse tipo de união é mais simbólica, já que foi realizada por meio de um ritual comum entre os costumes havaianos. É uma opção para os casais que desejam apenas celebrar o amor.

Lembrando que o surfista e a modelo começaram a namorar em março de 2020. Confira mais momentos deles juntos!