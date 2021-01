Kourtney Kardashian pode estar namorando o baterista Travis Barker

25/01/2021 | 15:10



Kourtney Kardashian deixou a web curiosa ao ser vista ao lado do baterista Travis Barker - conhecido por trabalhar no Blink 182, em Palms Springs, na Califórnia, Estados Unidos. Poderia esse ser o mais novo romance da primogênita de Kris Jenner? Segundo fontes do E!, sim!

De acordo com o site, os dois estão namorando casualmente desde dezembro de 2020. A relação começou de forma inocente, apenas como uma boa amizade entre vizinhos.

Tem sido muito discreto. Eles são um casal muito bom, e toda a família de Kourtney já adora Travis. Eles são vizinhos e grandes amigos há anos, e recentemente ficou romântico.

A fonte explica que Travis sempre teve interesse em levar a amizade para outro nível e que Kourtney se sentiu atraída pela forma como o baterista cuidava dos filhos.

Travis sempre teve um olho para Kourtney. A química e o flerte sempre estiveram lá. Eles têm muito em comum. Ele é um pai incrível e prático, e Kourtney adora isso nele. Eles adoram relaxar em casa com seus filhos, e todos se dão bem. Está indo bem, e eles não estão pressionando para que isso seja muito sério neste momento.

Kourtney e Travis ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Será que tem casal novo vindo por aí?