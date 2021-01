Guterres: vemos que as desigualdades se aprofundaram durante a crise da covid-19

25/01/2021 | 14:32



O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, afirmou, durante a versão online Fórum Econômico Mundial, chamada de Fórum Digital de Davos, que a pandemia do novo coronavírus aprofundou ainda mais as desigualdades sociais e fragilizou relações entre países.

"Vemos fragilidade e divisão na política internacional. Precisamos de uma economia global que respeite as leis internacionais", afirmou.

Além da preocupação com a recuperação econômica, Guterres alertou para os riscos ambientais, e estimulou a promoção da economia sustentável e da política de "carbono zero". "É hora de mudar o curso e tomar um caminho sustentável.Precisamos de uma recuperação sustentável, sem guerras e sem catástrofe ambiental. Precisamos acabar com comércio perverso de combustíveis fósseis", disse.

Guterres também afirmou que é necessário criar "um novo contrato social, para que pessoas vivam com dignidade".