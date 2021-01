25/01/2021 | 14:10



Morreu no dia 24 de janeiro o rapper, Jung Hun Chul, mais conhecido como Iron, aos 29 anos de idade.

Segundo as agências de notícias locais e o portal coreano Dispatch, ele foi encontrado inconsciente pelos seguranças no jardim do condomínio onde morava e apresentava até um sangramento.

Segundo o Extra, a polícia de Seul que está investigando a morte do rapper, está trabalhando firme na hipótese de que seja um suicídio, mas que nenhuma carta foi deixada por ele.

Iron ficou conhecido depois de participar do reality show: Show me the money 3, quando foi vice-campeão da atração. Ele também era conhecido no meio K-pop porque colaborou com músicas de diversos artistas do segmento.