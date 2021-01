Fernanda Paes Leme assume namoro com empresário e brinca: Nem adianta mais vocês darem em cima de mim

25/01/2021 | 13:10



Fernanda Paes Leme saiu do time das solteiras! A atriz surpreendeu ao fazer um post em seu Instagram no último domingo, dia 24, e brincou declarar que está apaixonada:

Nem adianta mais vocês darem em cima de mim que eu estou apaixonada, contou ela usando um emoji de gatinho apaixonado, mas sem revelar o rosto e nome do amado. Porém, segundo o jornal Extra, o felizardo se chama Victor Sampaio, e já tinha posado com a atriz em fotos registradas por amigos na última semana.

Ainda de acordo com o jornal, os dois começaram o relacionamento no início de 2021, enquanto passam férias em Fernando de Noronha. Esse é o primeiro relacionamento público de Fernanda desde 2017, quando se separou do produtor Marcel Mangione.

Além do post em seu Instagram, um dos melhores amigos da atriz, Leo Fuchs, também confirmou que Fernanda está comprometida em uma publicação na rede social. Em uma foto que os dois aparecem dando risadas, ele escreveu na legenda:

Ela depois de ter me contato que está namorando.