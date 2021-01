Raissa Barbosa e Lucas Selfie terminam namoro e trocam farpas na internet

25/01/2021 | 13:10



Raissa Barbosa e Lucas Selfie, um dos casais mais queridos de A Fazenda 12, anunciaram que não estão mais juntos. Em um post sincero no Instagram, a modelo falou sobre o fim do relacionamento e deu sua visão sobre o que teria ocorrido entre os dois.

Eu e Lucas não estamos mais juntos, e nunca estivemos como vocês puderam observar no reality e aqui fora, pelo menos da minha parte achava que tinha algo. Não vou ficar numa relação onde eu fico presa a pessoa me travando de tudo e nem fingindo ser o que não sou. Estou sendo bem sincera como eu sempre fui, e nem vou me prolongar tanto pra não falar besteira. É isso.

Durante o reality, os fãs até chegaram a criar um apelido para o casal: Selfissa.

Sem citar o nome de Raissa ou o relacionamento entre os dois, Lucas foi até o Twitter para dizer que estava com a consciência tranquila.

No entanto, mais tarde, o ex-peão resolveu se abrir nos Stories e contar sua versão da história.

- Vocês sempre acompanharam o dilema do casal. Fica e não fica. Sempre deixei bem claro que não tinha disposição de ser um casal.

Lucas conta que após sair do reality, os dois tentaram passar tempo juntos, mas que ele apenas estava empurrando com barriga.

- A gente se permitiu, mesmo sabendo que somos diferentes em muitas coisas. Acabou o programa, tentamos trazer aqui para fora para ver no que ia dar. Ninguém está dentro de mim para saber o que sinto e o que penso.

Selfie explica que está vivendo um outro momento em sua vida e que não está aberto a ter um relacionamento sério.

- Eu não consigo ser esse cara agora.