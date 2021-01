Santos terá o jogo eletrônico Fortnite como patrocinador master na final

25/01/2021 | 12:26



Sem um patrocinador master fixo, o Santos fechou um acordo pontual para o espaço nobre do uniforme na final da Copa Libertadores. A marca do jogo eletrônico Fortnite será exibida na camisa do time na partida do próximo sábado, diante do Palmeiras, no Maracanã.

Pelo acordo, além de ocupar o espaço destinado ao patrocínio master do uniforme, a marca vai realizar ações nas redes sociais do Santos. "Uma iniciativa importante não apenas comercialmente, mas de posicionamento com a aproximação do Clube com uma marca global e dentre as mais importantes para audiência jovem", afirmou o presidente Andrés Rueda.

Na última semana, o Santos já havia participado de uma iniciativa global para levar o futebol ao Fortnite, que envolveu 23 clubes. Agora, então, fechou um acordo de patrocínio com a Epic Games para exibição da marca do seu jogo eletrônico, considerado o maior do mundo, tendo 350 milhões de contas e 2,5 bilhões de conexões.

"A relação das indústrias do futebol e e-Sports se torna cada vez mais sofisticada e com variados formatos: clubes que participam de modalidades com equipes competitivas, licenciamentos de marcas dos clubes dentro dos games e patrocínios em uniformes utilizando futebol como plataforma para marcas globais e valiosas de games. O Santos FC participa ativamente de todos esses formatos e entende como estratégicas tais iniciativas", afirmou Marcelo Frazão, executivo de marketing do clube.

O Santos não possui um patrocinador master desde o início de 2019, quando chegou ao fim o acordo com a Caixa. Desde então, o clube tem fechado alguns contratos pontuais, como o que valerá para a decisão da Libertadores.