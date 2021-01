25/01/2021 | 11:10



Fábio Assunção aproveitou o dia quente no Rio de Janeiro no último domingo, dia 24, e curtiu um dia de praia com os filhos e a esposa, Ana Verena.

O ator foi clicado na Prainha, zona oeste no Rio de Janeiro, e chamou a atenção pelo corpão e pela tatuagem do lado esquerdo do peito, em homenagem ao filho mais velho, João.

Ana mostrou a barriguinha de gravidez ao tomar sol. Esse é o quarto filho de Fábio, o primeiro com Ana, com quem se casou em 2020. Reservados, os dois raramente aparecem juntos nas redes sociais, mas foram fotografados dando um beijo romântico na praia.