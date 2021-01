Veja como parar de receber e-mails do LinkedIn

Bianca Bellucci

25/01/2021 | 10:48



Por padrão, o LinkedIn envia uma série de informações para o e-mail do usuário. Entre eles, estão: novas vagas de emprego, visualizações do perfil e atualizações na timeline de contatos. A quantidade de mensagens, no entanto, pode incomodar algumas pessoas. Mas é possível deixar de receber todas as novidades ou apenas alguns temas que não são de seu interesse. Basta acessar as configurações da rede social. Veja como no tutorial abaixo.

1. Abra o LinkedIn em seu navegador favorito. Dê um toque em seu avatar e, depois, aperte “Configurações e privacidade”.

2. No menu, mude para a opção “Comunicação”.

3. Acesse o item “E-mail”.

4. O LinkedIn mostrará uma série de assuntos que são comunicados por e-mail. Clique naquele que você não quer mais receber informações.

5. Desmarque o botão “Ativado” e todos os e-mails daquele tópico não chegarão mais a sua caixa de entrada. Se quiser deixar de receber mensagens sobre outros assuntos, clique em “Voltar para e-mail” e repita a operação a partir do Passo 4.

