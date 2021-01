Tiago Leifert mostra looks para apresentar BBB21 e faz provocação: - Quantos favoritos caem antes da hora?

25/01/2021 | 10:11



O grande dia chegou! O BBB21 estreia nessa segunda-feira, dia 25, e já está dando o que falar com seus participantes, tanto do Camarote como da Pipoca. E além dos fãs, quem está empolgado para o primeiro dia do reality é o apresentador Tiago Leifert. Em entrevista para o jornal Extra, ele contou qual a expectativa para a 21ª edição do programa, a quinta comandada por ele.

- Quantos favoritos caem antes da hora? Quantos se deram mal porque foram emparedados num momento inoportuno? E, para escapar do paredão, tem que jogar, defendeu Leifert, que ainda fez uma análise do que os participantes precisam fazer para ter sucesso e que os 20 anos do programa ajudam a preparar melhor os brothers e sisters:

- Muitas vezes há a necessidade de fazer coisas ali que você não faria fora. Isso está na essência de qualquer jogo ou esporte: o que você fala e faz numa quadra não necessariamente se repetem fora dela. Sentimos os participantes mais abertos ao jogo. Mais que isso, eles entram com esse olhar de diversão com a brincadeira que é o BBB. Acho que isso é um dos grandes trunfos dessa nova geração que está chegando por aí.

Já em seu Instagram Stories, Tiago mostrou que também já preparou suas roupas para os 100 dias de reality:

100 looks para arrasar nesse verão, escreveu ele na publicação.

Imunidade e indicação ao paredão

Depois de votações e mutirões dos fãs e familiares, três participantes do Camarote e três da Pipoca foram escolhidos pelo público para ganharam imunidade: Fiuk, Projota e Viih Tube entre o time dos famosos, e Arthur, Juliette e Lumena entre os inscritos. Além de estarem imunes, os seis terão que entrar em um consenso e indicar uma pessoa para o paredão! É fogo no parquinho logo nos primeiros dias.