Luana Piovani entrega identidade de seu novo namorado e publica série de fotos com o amado

25/01/2021 | 09:10



Acabou o mistério! Depois de mostrar nas redes sociais que estava namorando e se declarar várias vezes para o amado sem revelar seu rosto ou nome, Luana Piovani resolveu acabar com as dúvidas dos seguidores que certa vez duvidaram até mesmo se o tal relacionamento existia, o que deixou a atriz bastante irritada!

Em publicação feita em seu Instagram na manhã desta segunda-feira, dia 25, Luana acabou com o mistério e postou não só uma, mas várias fotos com o namorado, Lucas Bitencourt. O rapaz tem o perfil fechado na rede social e até a publicação dessa matéria, contava com apenas 847 seguidores.

Para o momento de revelar a identidade de seu amado, Piovani publicou um texto de autoria de Adriana Pereira, feito inspirado no casal. No final, ela se declarou e colocou as hashtags escritas Pronto e Acabou, dando fim na curiosidade dos fãs.