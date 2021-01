Aniversário de São Paulo: confira 50 fotos incríveis da cidade

Redação

Do Rota de Férias



25/01/2021 | 08:48



São Paulo chega aos 467 anos com uma jovialidade ímpar. Sempre frenética, a capital paulista nunca dorme. Seja no Centro, repleto de prédios históricos, seja nos bairros, que carregam traços de outras regiões do Brasil e de diversos países do mundo, como Itália, Japão e Portugal.

Muitos são os ícones da cidade, a exemplo da Ponte Estaiada – Octávio Frias de Oliveira, da Av. Paulista, do Edifício Itália e do Parque Ibirapuera. Isso sem contar estádios, bares, restaurantes, museus e lojas que dão vida ao coração econômico do país.

50 fotos incríveis de São Paulo

Há muito que visitar na capital paulista. Confira 50 imagens incríveis de São Paulo.

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Crédito: Shutterstock

Reserva de hotéis em São Paulo

O Rota de Férias trabalha com o programa de afiliados do Booking.com para a reserva de hotéis. Com ele, você pode fazer reservas antecipadas de hospedagem nos hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação sugeridos pelo site. Há opções, no Brasil e no mundo, com uma política adequada de cancelamento e todas as informações que você precisa

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis em São Paulo.

Passagem aérea para São Paulo

O robô do Skyscanner, parceiro do Rota de Férias, é um dos mais eficientes do mundo para a pesquisa de passagens aéreas. Ao acessá-lo você pode pesquisar o valor oferecido por diversas empresas para a rota desejada. Também pode criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido forem modificados.

Clique aqui para reservar e comprar sua passagem para São Paulo.

Aluguel de carro em São Paulo

Na hora de alugar um carro no Brasil ou no exterior, vale a pena fazer a reserva com a Rentcars.com. O site faz uma pesquisa com as melhores locadoras do mercado, de acordo com o período da viagem e o modelo que você deseja alugar. Assim, é possível ganhar tempo na hora de planejar a viagem e garantir os melhores preços

Clique aqui para pesquisar e alugar um carro em São Paulo.

Tours, ingressos e transporte em São Paulo

Com a Easy Travel Shop, você pode fazer reservas de tours e transfers, bem como garantir ingressos para pontos turísticos e grandes eventos no Brasil e no mundo. Ao navegar no Rota de Férias, você encontrará diversos posts com links com sugestões devidamente selecionadas pela redação de acordo com a relevância para o leitor. Basta clicar, fazer a reserva e se divertir.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers em São Paulo.