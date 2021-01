Estudo aponta que diesel no Brasil é um dos mais caros

25/01/2021 | 07:08



O Brasil foi um dos países onde o preço do óleo diesel nos postos mais subiu desde outubro do ano passado, ante outros seis grandes consumidores de combustíveis - Alemanha, Áustria, Dinamarca, EUA, França e Reino Unido. A liderança do ranking seria brasileira, não fossem os sucessivos reajustes na Alemanha desde o fim de 2020.

A informação faz parte de estudo do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, divulgado com exclusividade para o jornal O Estado de S. Paulo e para o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Segundo o documento, na 1ª semana deste mês, o diesel ficou mais caro em 6 dos 7 países analisados.

A exceção foi o Reino Unido, que apresenta baixa volatilidade de preço.

No Brasil, a alta foi de 2,48%, ante mesmo período em dezembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.