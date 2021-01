Lá vem o bonde. Ele celebra o aniversário de São Paulo

Ademir Medici

25/01/2021



Aqui em São Paulo o que mais me amola são esses bondes que nem gaiola cheguei abrir uma portinhola levei um tranco e quebrei a viola

Moda cuja autoria é atribuída a Mariano da Silva e Cornélio Pires.

Da série sobre a aniversariante São Paulo que vem sendo apresentada por Milton Parron em seu programa Memória, pela Rádio Bandeirantes, tem tudo para virar clássica a conversa entre a cantora Inezita Barroso e o radialista Salomão Esper, devidamente provocados pelo entrevistador.

Salomão – O Camarão foi o primeiro bonde fechado em São Paulo. Com o bonde aberto, a gente se pendurava nos estribos, apinhados.

O cobrador recebia as moedas e tinha que dar conta, acionando a campainha, que registrava o recebido.

– Trim, trim. Duas pra companhia (que era a Light) e uma pra mim.

Por isso, o cobrador era chamado de sócio da Light.

Inezita – Com o bonde aberto, o pessoal não gostava de pagar passagem. A molecada ficava olhando: quando o cobrador vinha se aproximando, descia pela contramão.

Salomão – Daí a expressão ‘pular com o bonde andando’.

Inezita – O Camarão não tinha cobrador. Lá no fim, na porta de trás, tinha uma caixinha de vidro. Você depositava ali o preço da passagem, ou passe ou moeda. Ninguém saía sem pagar.

Diário há meio século

Domingo, 24 de janeiro de 1971 – ano 13, edição 1443

Palavra do Leitor – Que os nossos dirigentes procurem os nossos dignos prefeitos para que estes façam sentir à FPF a necessidade de mantermos uma série da Primeira Divisão de Profissionais no Grande ABC, embora os dois primeiros anos sejam de experiência.

Haroldo Mattei, Santo André

Em 25 de janeiro de...

1951 – Fundada a Escola Profissional Ferroviária de Paranapiacaba, uma das sementes do futuro Centro de Formação Profissional Engenheiro James C. Stewart, do Senai.

1961 – Fundada, em São Bernardo, a Sociedade Esportiva Vilas Reunidas, com esportistas das Vilas Daise, Marlene, Tereza, Parque São Diogo, Jardim do Mar, Parque Anchieta e Vila São João.

Hoje

- Dia dos Correios e Telégrafos

- Dia do Carteiro

“Ele é um anjo verdadeiro, se nos traz notícia boa, mas é o diabo em pessoa quando as notícias são más.”

Mário Quintana, 1991

Municípios paulistas

- Hoje é o aniversário de São Paulo, Buri, Estrela D’Oeste e Vera Cruz.

Santos do dia

- Juventino e Maximino ou Máximo – martirizados em 363, oficiais do exército de Juliano, o Apóstata.

- Mauro e Plácido – dois dentre os primeiros discípulos de São Bento.