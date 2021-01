Fluminense vence Botafogo, se aproxima do G6 e deixa rival mais perto do descenso

24/01/2021 | 22:45



Em uma rodada que os rivais acima na tabela de classificação tropeçaram, o Fluminense se aproveitou ao derrotar o Botafogo por 2 a 0, neste domingo, no clássico disputado no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo não agradou pela falta de técnica, mas acabou sendo importante para os tricolores, que venceram com gols de Lucca e Wellington Silva.

Com a vitória, o Fluminense atingiu os 50 pontos e continua em sétimo lugar, ainda sonhando com uma vaga na Copa Libertadores de 2021. Mas bem mais perto do G6, já que Palmeiras e Grêmio, em quinto e sexto lugares, respectivamente, perderam neste domingo e ficaram com 51.

Pior é a situação do Botafogo, que sofreu a sua sexta derrota consecutiva, continua na lanterna, com apenas 23 pontos, e está cada vez mais perto de ser rebaixado para a Série B de 2021. O Fortaleza, primeiro time fora da zona de descenso, tem 35 pontos e faltam seis rodadas para o término da competição.

O JOGO - O primeiro tempo foi de pouca movimentação e nenhuma emoção. O Fluminense, como mandante, foi escalado pelo técnico Marcão no esquema 4-3-3 tendo a volta do meia Nenê. O Botafogo, de Eduardo Barroca, começou no 3-5-2. Os dois times concentraram seu jogo na intermediária e quase não chegaram dentro da área. Muitos erros de passes e posse de bola equilibrada.

A única chance real de gol surgiu na parte inicial do clássico, quando Nenê cobrou falta pelo lado direito, houve um desvio na primeira trave e depois Lucca desviou de cabeça. A bola passou à esquerda do goleiro Diego Cavalieri.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo lento. O Fluminense, mais bem organizado, teve uma chance aos 13 minutos, em um chute de Yago Felipe e espalmado para escanteio por Cavalieri. Mas o goleiro se deu mal aos 21, quando Lucca chutou fraco e o arqueiro se agachou e viu a bola tocar em seu joelho e entrar. Uma grande falha e gol do Fluminense. O lance nasceu pelo lado esquerdo, em um cruzamento de Luiz Henrique, que desviou no zagueiro Marcelo Benevenuto e sobrou pra o chute de primeira de Lucca.

Eduardo Barroca tentou colocar o Botafogo na frente com as entradas de três atacantes: Iván Angulo, Davi Araújo e Rafael Navarro. Teve uma chance de empatar aos 30 minutos, em uma falta perto da área bem cobrada por Barrandaguy. Ele encobriu a barreira e a bola passou perto da trave direita de Marcos Felipe. O goleiro não fez nenhuma defesa durante o clássico.

Aos 50 minutos, Wellington Silva foi lançado em velocidade dentro da área e acabou derrubado por Cavalieri. Na cobrança, o próprio Wellington Silva bateu forte no canto direito do goleiro, que saltou sem sucesso.

Pela 33.ª rodada, o Fluminense vai enfrentar o Goiás, outro ameaçado pelo rebaixamento, de novo no Rio de Janeiro, no próximo domingo, às 20h30. O Botafogo só volta a campo no dia 2 de fevereiro diante do Palmeiras, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 0 BOTAFOGO

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê (Matheus Ferraz); Luiz Henrique (Hudson), John Kennedy (Marcos Paulo) e Lucca (Wellington Silva). Técnico: Marcão.

BOTAFOGO - Diego Cavalieri; Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Foster (Barrandeguy); Kevin, José Welison (Rafael Navarro), Caio Alexandre, Bruno Nazário (Davi Araújo) e Victor Luís (Cícero); Matheus Nascimento (Iván Angulo) e Matheus Babi. Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Lucca, aos 21, e Wellington Silva (pênalti), aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Henrique e Yago Felipe (Fluminense); Rafael Forster (Botafogo).

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (Fifa/SP).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).