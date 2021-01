Flamengo perde para o Athletico-PR e fica mais longe da liderança do Brasileirão

24/01/2021 | 18:33



Ainda sonhando com o bi no Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi à Arena da Baixada, neste domingo, em Curitiba, pela 32.ª rodada, e até fez um jogo equilibrado. No entanto, apresentou sérios problemas defensivos e acabou sendo derrotado por 2 a 1 pelo Athletico-PR.

Com o resultado, os visitantes ficam na terceira colocação com 55 pontos - Internacional, com 62, e São Paulo, com 58, aparecem à frente, mas fizeram uma partida a mais. Também focados no título, Atlético-MG, com 54, Palmeiras e Grêmio, com 51, são outros que ainda estão com jogos atrasados.

Os donos da casa, por outro lado, pulam para o 11.º lugar com 42 pontos, dentro da faixa de classificação para a Copa Sul-Americana de 2021 e praticamente se livram do risco de descenso.

O duelo começou com o Athletico-PR recuado, dando a bola ao Flamengo, que não conseguia ser incisivo. Tanto foi assim que a primeira boa chegada aconteceu apenas aos 20 minutos. Carlos Eduardo recebeu na direita e bateu forte, parando em Hugo Souza. No rebote, Renato Kayzer finalizou e também ficou no goleiro do Flamengo.

O Athletico-PR conseguiu abrir o placar na sequência. Aos 24 minutos, Nikão cruzou da direita, mandando na medida para Abner Vinícius fechando na segunda trave. Ele pegou de primeira e estufou as redes visitantes. Aos 29, o lateral-esquerdo quase ampliou em lance similar. Dessa vez, porém, o arqueiro carioca protagonizou grande defesa.

Acuado naquele momento, o Flamengo chegou ao empate com Gustavo Henrique. Aos 33 minutos, Arrascaeta cruzou falta da intermediária, o zagueiro subiu mais que todo mundo e testou para dentro do barbante. Renato Kayzer, aos 42, cabeceou no contrapé de Hugo Souza após infração, mas o goleiro flamenguista fez um "milagre".

A etapa complementar teve bem menos intensidade. Tanto é que houve poucas chances. Um bom momento atleticano saiu aos seis minutos, em cobrança de falta de Nikão que Hugo Souza pegou sem maiores problemas.

A resposta flamenguista saiu aos 17 minutos com Diego, batendo à direita do gol defendido por Santos. Christian, aos 25, arriscou do meio de campo, vendo Hugo Souza adiantado. O goleiro carioca, porém, conseguiu voltar e fazer a intervenção.

Quando tudo parecia indicar o empate, os donos da casa chegaram à vitória. Aos 37 minutos, após jogada em velocidade, Khellven fez cruzamento preciso para Renato Kayzer, que, na altura da marca do pênalti, pegou de primeira e não deu chances de defesa para Hugo Souza.

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 20 horas, quando vai à Arena do Grêmio, em Porto Alegre, para enfrentar o Grêmio, em partida atrasada pela 23.ª rodada. Já pela 33.ª, os cariocas encaram o Sport, às 20 horas do próximo dia 1.º, uma segunda, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. No domingo, o Athletico-PR duela com o Ceará, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 x 1 FLAMENGO

ATHLETICO-PR - Santos; Jonathan (Khellven), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Richard (Zé Ivaldo) e Christian (Alvarado); Fernando Canesin (Jadson); Nikão, Carlos Eduardo (Vitinho) e Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.

FLAMENGO - Hugo Souza; Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Willian Arão e Filípe Luis; Diego e Gerson; Everton Ribeiro (Pepê) e Arrascaeta (Rodrigo Muniz); Gabi (Pedro) e Vitinho (Michael). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Abner, aos 24, e Gustavo Henrique, aos 33 minutos do primeiro tempo; Renato Kayzer, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jonathan e Nikão (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).