Ex-jogador do São Bernardo está entre vítimas de acidente de avião ocorrido no Tocantins

Do Diário do Grande ABC



24/01/2021 | 17:27



Um avião de pequeno porte que levava parte da equipe do Palmas Futebol Clube para Goiânia caiu logo após a decolagem, em Porto Nacional (Tocantins), deixando os seis ocupantes mortos.

Entre as vítimas está o volante Guilherme Noé, que teve passagem pelo São Bernardo FC entre 2017 e 2018. Nas redes sociais, o Tigre postou nota de pesar.

“Com muita tristeza recebemos a informação de acidente aéreo ocorrido na manhã deste domingo (24) envolvendo presidente Lucas Meira, o piloto do avião e alguns atletas do Palmas Futebol e Regatas, que não sobreviveram. Entre eles estava o volante Guilherme Noé, ex-atleta do São Bernardo FC. Fica aqui os nossos sentimentos aos familiares de todos, especialmente do Noé”, diz o texto.

Também morreram no acidente o presidente do Palmas, Lucas Meira, os jogadores Lucas Praxedes, Ranule e Marcus Molinari e o piloto Wagner (que não teve sobrenome informado).

O jogo seria válido pela Copa Verde, com a disputa contra o Vila Nova estando agendada para segunda-feira (25).