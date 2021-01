Dois corpos são encontrados carbonizados em Santo André

Do Dgabc.com.br



24/01/2021 | 15:48



Dois corpos -- ainda não identificados -- foram encontrados carbonizados dentro de um carro, na Rua Angola, no Parque Oratório, em Santo André. Segundo a ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada na madrugada deste domingo (24) para atender caso de incêndio mas, no local, os agentes, acompanhados do Corpo de Bombeiros, encontram um carro em chamas.

Após conter o fogo, a polícia avistou dentro do veículo, modelo Fiat Uno Mille, de cor cinza, duas pessoas parcialmente carbonizadas. A perícia já está sendo realidada no IC (Instituto de Criminalística) e também no IML (Instituto Médico Legal).

O caso está registrado como homicídio no 2º DP (Camilópolis) e encaminhado ao 5º DP (Parque Novo Oratório), onde será investigado.