Mauá antecipa a entrega de leitos de UTI para tratar pacientes de Covid

24/01/2021 | 15:01



A Prefeitura entregou na noite deste sábado (23) os dez novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital de Clínicas Dr Radamés Nardini para pacientes graves da Covid. Com a nova ala, Mauá passa a ofertar 30 leitos de UTI na rede pública exclusivamente para tratamento da doença - aumento de 50% na capacidade.



O trabalho intenso da Secretaria Municipal de Saúde proporcionou a antecipação da disponibilidade desses novos leitos, que estava prevista para o início da semana.



O prefeito Marcelo Oliveira visitou o local assim que a nova ala ficou pronta, perto das 23h de sábado. E decidiu não fazer a inauguração formal do local, com o intuito de agilizar as transferências dos doentes que aguardam vaga. “Estamos trabalhando firmes para salvar vidas. Essa é nossa prioridade e o nosso objetivo”, afirmou.