Obituário - 25 de janeiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/01/2021 | 00:01



DIÁRIO DO GRANDE ABC

Segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021

www.dgabc.com.br/obituarios

SANTO ANDRÉ

José Pires Lopes, 77. Natural de Taciba (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Paes dos Santos Cordeiro, 74. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Divaldo Peres Pedrão, 66. Natural de Mandaguaçu (Paraná). Residia em Santo André. Dia 21, em São Bernardo, Jardim da Colina.

Wanderley Guilherme, 63. Natural de Itu (São Paulo). Residia no Jardim Helena, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Autônomo. Cemitério Municipal.

José Abel Vieira, 62. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia em Santo André. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Francisca Josefa de Paiva Batista, 61. Natural de Jaicós (Piauí). Residia na zona rural de Lagoa do Sabino, em Jaicós (Piauí). Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal de Jaicós (Piauí).

Sara Benhame Barbosa, 57. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Abel Castilho, 56. Natural de Osasco (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista de Matos, 46. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Açougueiro. Dia 22, em Santo André. Cemitério Alto Bonito da Secof, em Jeremoabo (Bahia).

Simara Silva Leandro, 36. Natural de Acajutiba (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Rita Alves de Jesus Souza, 95. Natural de Ganhães (Minas Gerais). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Creusa Almeida de Sousa Ferreira, 82. Natural de Pombal (Paraíba). Residia no Demarchi, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Paulo Durres Netto, 81. Natural de Piedade (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

Maurilio da Silva, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

Albino Rao, 78. Natural de José Bonifácio (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Henio Agenor Santos, 76. Natural de Gentio do Ouro (Bahia). Residia em São Paulo, Capital. Dia 21, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Geraci Moreno, 76. Natural de Palestina (São Paulo). Residia no Jardim Palermo, em São Bernardo. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Cambira (Paraná).

Maria Paulino de Sousa, 75. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Antonio Batista Beserra, 71. Natural de Ingá (Paraíba). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Evanir Valdinei Arbia Ferrari, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Zilda Rosária Butrico, 68. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Januário Oriolo, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

João Benício Barboza, 67. Natural do Recife (Pernambuco). Residia em Guarulhos (São Paulo). Dia 21, em São Bernardo. Memorial Vertical.

José Aparecido Palma, 66. Natural de Guatapará (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22. Crematório Vila Alpina.

Rubens Eleutério de Almeida, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Maria Leni de Morais Gonçalves, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Oliveiras, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Maria Rosa da Silva, 65. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Centro de Diadema. Dia 22, em Santo André. Cemitério Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra (São Paulo).



M A U Á

Germino Bezerra dos Santos, 95. Natural de Campo do Brito (Sergipe). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

Hélia Constante, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Vandete Marques Bezerra, 81. Natural de Murici (Alagoas). Residia no Jardim São Judas, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Suzana Pia de Lino, 74. Natural de Granito (Pernambuco). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Luiza Stela Scudeler, 73. Natural de Itapeva (São Paulo). Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Cleuza Maria da Silva de Souza, 72. Natural de Capela (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Maria Gildete Silva de Morais, 71. Natural de Marechal Deodoro (Alagoas). Vale dos Pinheirais.

José Mariano da Silva, 69. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila São Francisco, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Manoel Rodrigues, 69. Natural de Santana do Ipanema (Alagoas). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Edna Teixeira Luiz Machado, 68. Natural de Guarulhos (São Paulo). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Denivaldo Cirino da Silva, 66. Natural de Barra do Mendes (Bahia). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

José Elias Meireles, 65. Natural de Dores do Turvo (Minas Gerais). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Hélio Fagundes Santos, 64. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia em Mauá. Dia 21, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Maria Lúcia Borba, 62. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Jardim Campo Verde, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Rosa Maria da Silva Neta, 59. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Pereira da Silva, 49. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Simone Ferreira Dantas, 44. Natural de Guarulhos (São Paulo). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Marizete Gonçalves de Oliveira, 44. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério Parque do Grande ABC.

Wellington da Silva Lopes, 37. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Vitor Hugo Gouveia Silvino, 23. Natural de Mauá. Residia no Jardim Éden, em Mauá. Dia 21. Cemitério de Tranqueiras, Independência, sertão de Crateús (Ceará).