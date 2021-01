Primeiras doses da vacina de Oxford chegam ao Aeroporto de Guarulhos

24/01/2021 | 13:16



As primeiras doses da vacina de Oxford/AstraZeneca destinadas ao Estado de São Paulo chegaram ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Outro carregamento do imunizante importado pelo governo federal está previsto para aterrissar em solo paulista às 16h15.

As caixas com as vacinas vão a um centro de distribuição no bairro de Pinheiros e a logística para distribuição pelo Estado fica por conta da Secretaria de Estado da Saúde. No total, São Paulo receberá 501.960 doses, das duas milhões que chegaram ao Brasil na sexta-feira, 22.

São Paulo é a unidade da federação que vai receber mais doses das vacinas importadas pelo governo federal, 25% do total. A Secretaria de Estado da Saúde será responsável pela distribuição e armazenamento. O Estado já vacinou 126.769 pessoas, de acordo com a ferramenta Vacinômetro, do governo estadual.