Estudantes iniciam segundo dia de provas do Enem

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



24/01/2021 | 13:08



Estudantes do Grande ABC e de todo o País iniciaram há pouco o segundo dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os portões dos colégio fecharam ás 13h para a aplicação das questões de matemática e ciências da natureza.

É a primeira vez que o Enem, principal passaporte para o acesso ao ensino superior, é aplicado em cenário de pandemia. O medo do coronavírus e as adversidades inéditas - os estudantes têm de usar máscaras todo o tempo da prova e há restrições até para ir ao banheiro - se somam à ansiedade de se sair bem no exame. “Eu uso óculos e para mim atrapalha bastante (com o uso da máscara, que acaba abafando as lentes). A gente fica mais pressionada e até para ler a prova fica mais complicado”, relatou a estudante Beatriz Evangelista Rodrigues, 23 anos, que fará a prova na EE João Ramalho, na periferia de Diadema.

O estudante Igor Vieira, 17, relatou que o primeiro dia de prova na escola, no domingo passado, foi tranquilo. “A minha sala até que estava bem vazia, deu para cumprir o distanciamento”, disse. O cenário relatado da semana passada deu o tom da abstenção registrada no primeiro dia, de 51,5%, a maior ja registrada na história do Enem.

Fotos: Nario Barbosa/DGABC