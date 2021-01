Gabriel Medina e Yasmin Brunet se casam no Havaí

24/01/2021 | 11:10



Novos casados? Yasmin Brunet e Gabriel Medina não escondem a paixão que vivem nas redes sociais, sempre se declarando um para o outro. Porém, parece que eles resolveram guardar segredo sobre o próximo passo do relacionamento.

De acordo com o colunista Leo Dias, a modelo e o surfista se casaram no Havaí. A cerimônia em questão é um ritual comum entre os havaianos, porém o casamento não tem validade no Brasil. Segundo o colunista, é uma opção para quem quer celebrar o amor de forma simbólica.

Para quem quer seguir o exemplo do casal, o valor a ser desembolsado é cerca de 500 dólares, o equivalente a aproximadamente 2.500 reais!

Até o momento dessa publicação, nem Yasmin nem Gabriel tinham se pronunciado sobre o suposto casamento.