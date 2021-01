Diadema amplia canais de atendimento ao público para esclarecer taxa de lixo

A Prefeitura de Diadema anunciou, na manhã deste domingo (24), que vai ampliar os canais de atendimento à população para esclarecimentos sobre a taxa de lixo municipal. A medida se deve pelo aumento de reclamações e dúvidas sobre o valor cobrado e a destinação dos resíduos domiciliares.

Segundo a administração municipal, os problemas, porém, começaram quando a taxa passou a ser cobrada separadamente na conta de água e esgoto da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), ou por um carnê municipal, fruto de decisão da gestão passada, chefiada pelo então prefeito Lauro Michels (PV).

Diante da demanda, a Secretaria de Finanças optou por ampliar o número de funcionários responsáveis pelo atendimento ao público no telefone 4057.8066 e no e-mail central.atendimento@diadema.sp.gov.br. "Estamos levantando os problemas na medida em que eles são denunciados e estamos empenhados em reverter todas as injustiças que possam acontecer”, afirmou Francisco Funcia, secretário de Finanças.

Diante da situação, Funcia reforçou que moradores que sentirem-se prejudicados com a cobrança duplicada na conta de água e no carnê da taxa de lixo deve procurar a Secretária de Finanças pelos canais oficiais.