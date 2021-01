Região pode sediar os Jogos Abertos outra vez

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/01/2021



O Grande ABC pode estar próximo de, a exemplo de 2017, sediar uma edição compartilhada dos Jogos Abertos do Interior. E mais do que simplesmente trazer a Olimpíada Caipira de volta para as sete cidades, um movimento político vem buscando alternativas para integrar as modalidades na região. É com este intuito que reunião amanhã entre secretários e diretores municipais com o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Acácio Miranda, poderá selar o retorno do GT (Grupo de Trabalho) de Esportes da entidade. A partir do bate-papo, será marcado o primeiro encontro do grupo gestor.

“Fui procurado pelo diretor de Esportes de Diadema, José Alexandre Pena, e pelo secretário de Esportes de São Bernardo, Alex Mognon, para reativar as ações do grupo de trabalho de esportes do Consórcio. Já foi ferramenta muito importante para o cenário esportivo da região, como por exemplo o desenvolvimento da Copa João Ramalho e de ações de escolas de modalidades, envolvendo as sete cidades. Mas isso deu uma parada de uns anos para cá e queremos retomar as conversas, usando o Consórcio como ferramenta real de facilitação do trabalho junto ao esporte na região, que é uma das mais fortes esportivamente do Brasil”, explicou o secretário interino de Santo André, Giba Krauser. “A ideia, inclusive, é a gente trazer para cá os Jogos Regionais de 2022 e, conforme for, podemos trazer (para a região) pelo menos mais uma edição dos Jogos Abertos. Fazer ações regionalizadas facilita para todos, porque não sobrecarrega nem um nem outro. Hoje, fazer Jogos Abertos em só uma cidade é praticamente impossível. São 200 municípios, 17 mil atletas, é a maior competição amadora da América. Fazendo regionalizado ficou tranquilo, cada um ofereceu o que tem de melhor das praças esportivas e todas as cidades estão interligadas”, explicou.

Na visão do diretor de esportes de Diadema, José Alexandre Pena, a fragilização decorrente do novo coronavírus pede ações como esta. “Neste momento, temos de unir forças. Então solicitamos reunião para reativar o grupo de trabalho para tomar medidas, debater como atuar nessa pandemia, haja vista que o esporte pode auxiliar muito nas questões da pandemia, do isolamento social, poder conquistar corações e mentes. Esporte e cultura têm papel fundamental para deixar as mentes saudáveis, então é importante para unificar a fala do esporte na região. Um grande ganho”, destacou.

Segundo Giba Krauser, outro facilitador para o sucesso da ideia é ter a área esportiva alheia a questões e interesses partidários. “O esporte nunca teve problema de relacionamento, independentemente de situações políticas das cidades. Então nunca teve impeditivo para e parar ou continuar por conta de outro tipo de ação que não o esporte em si. Não tem partido, a briga é para o esporte andar. Tudo o que a gente puder fazer em conjunto, vamos buscar fazer.”