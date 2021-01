Número de vacinados contra a covid-19 no Brasil chega a 528,2 mil

23/01/2021 | 21:33



O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou neste sábado, 23, a 528.288, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a 12 Estados e o Distrito Federal. Sete Estados apresentaram dados novos entre esta sexta-feira, 22, e este sábado.

Em São Paulo, o número de vacinados chegou a 123.634. O governador João Doria (PSDB) participou da imunização na comunidade Quilombo Ivaporunduva, em Eldorado, no Vale do Ribeira. "Os quilombolas serão vacinados, assim como os indígenas. É um ato humanitário, é um gesto correto da ciência e da saúde imunizar os indígenas do nosso Estado e a comunidade quilombola", disse Doria em nota divulgada à imprensa.

O País dispõe agora de 12,1 milhões de doses. Seis milhões da vacina Coronavac já foram distribuídos aos Estados no início da semana após a liberação pela Anvisa. Outros dois milhões de doses, essas de Oxford/AstraZeneca, chegaram ao País nesta sexta-feira, 22, e tiveram a distribuição iniciada neste sábado, 23. O Instituto Butantan deverá liberar outros 4,1 milhões de doses da Coronavac após aval já concedido pela Anvisa.

Veja a lista completa de doses aplicadas nos Estados que forneceram os dados:

- SP - 123.634

- BA - 78.586

- RS - 74.586

- RJ - 58.465

- PR - 57.200

- PE - 34.336

- CE - 33.689

- MS - 16.775

- MA - 15.348

- DF - 15.134

- RN - 10.315

- ES - 9.797

- PB - 423

As vacinas importadas da Índia que chegaram ao Brasil nesta sexta-feira, 22. A remessa será distribuída para todos os Estados, mas o envio para o Amazonas foi priorizado, em face da crise vivida pela capital, Manaus.