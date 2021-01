Avaí bate Guarani com gol no final e se mantém com chances de acesso na Série B

23/01/2021 | 20:56



O Avaí venceu o Guarani por 2 a 1, com um gol no último minuto, e se manteve com chances de acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Alemão e Jonathan anotaram para os catarinenses neste sábado, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 37.ª e penúltima rodada. Junior Todinho fez para os paulistas.

Agora, o Avaí aparece na sexta colocação com 55 pontos, a três do Juventude, que completa o G4 - a zona de acesso. O Guarani, por outro lado, não passa do 12.º lugar com 48 pontos. O time paulista ainda não venceu em 2021 - são cinco derrotas e um empate.

O primeiro tempo foi animado. Os visitantes tiveram a primeira chance aos 17 minutos. Rickson bateu da entrada da área e exigiu boa defesa do goleiro Glédson. No rebote, Murilo Rangel também arriscou, mas Alemão evitou o gol.

O Avaí foi certeiro na resposta. Aos 21 minutos, Alemão aproveitou escanteio batido por Vinícius Leite na primeira trave e completou para o gol. O Guarani não se intimidou e acertou a trave e o travessão do rival. Aos 24, Pablo aproveitou bola rebatida e meteu na trave do Avaí. Cinco minutos depois, Todinho chutou da entrada da área e a bola parou no travessão.

Aos 45 minutos, o Avaí quase ampliou. Edílson levantou na área e Waguininho jogou contra o próprio patrimônio, mas Gabriel Mesquita defendeu em cima da linha.

No segundo tempo, o Guarani empatou logo aos 8 minutos. Rickson cruzou na medida para Junior Todinho, que bateu, a bola tocou em Alemão e não deu chances a Glédson. Aos 22, o Guarani tentou virar. Renanzinho recebeu de Murilo Rangel e bateu firme, mas Glédson espalmou.

Aos 45 minutos, Jô, que acabara de entrar, aproveitou bola rebatida e acertou a trave do Guarani. Três minutos depois, ainda deu tempo de Wálber ser expulso com cartão vermelho direto. Aos 50, Edílson recebeu o cartão vermelho. O Avaí garantiu a vitória aos 51. Jô rolou para Jonathan que encheu o pé para estufar as redes.

A 38.ª e última rodada será toda disputada na próxima sexta-feira, às 21h30. O Avaí visitará o América-MG no estádio Independência, em Belo Horizonte, enquanto que o Guarani receberá o Juventude, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 x 1 GUARANI

AVAÍ - Glédson; Edílson, Alemão, Betão e João Lucas; Ralf (Iury), Pedro Castro e Renato (Jô); Vinicius Leite (Bruno Silva), Rômulo (Jonathan) e Getúlio. Técnico: Claudinei Oliveira.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Pablo (Cristóvam), Wálber, Didi e Eliel (Erick Daltro); Marcelo (Romércio), Rickson e Murilo Rangel; Júnior Todinho, Renanzinho (Rafael Costa) e Waguininho. Técnico: Felipe Conceição.

GOLS - Alemão, aos 21 minutos do primeiro tempo; Júnior Todinho, aos 8, e Jonathan, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rômulo (Avaí); Marcelo e Eliel (Guarani).

CARTÕES VERMELHOS - Edílson (Avaí); Wálber (Guarani).

ÁRBITRO - Diego Pombo Lopez (BA).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).