Marcelo põe ex-vereador de S.Bernardo no comando de Esportes

23/01/2021 | 20:13



O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), anunciou a escolha de José Luís Ferrarezi (PT), ex-vereador de São Bernardo, como secretário de Esportes e Lazer. Desde o início do governo, a pasta vinha sendo comandada interinamente pelo secretário de Governo, Leandro Dias (PT).

Ex-presidente da Câmara de São Bernardo, Ferrarezi perdeu a reeleição no pleito do ano passado - ficou na segunda suplência, com 2.085 votos. No passado, o petista também chefiou a pasta de Esportes no governo do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), em São Bernardo.

Além de Ferrarezi, Marcelo divulgou outros dois nomes para o primeiro escalão: para a chefia de Obras, indicou José Luiz Ribeiro de Macedo, que também atuou na gestão Marinho; e Rangel Souza da Silva para a superintendência da Sama (Saneamento e Serviços do Município de Mauá).