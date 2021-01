Ônibus do São Paulo é atacado a caminho do Morumbi para jogo pelo Brasileirão

23/01/2021 | 19:18



O ônibus que levava a delegação do São Paulo para o estádio do Morumbi, na capital paulista, sofreu ataques a pedras e rojões antes da partida contra o Coritiba, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com as primeiras informações, cerca de 14 pessoas foram presas pela Polícia Militar. Após a goleada sofrida para o Internacional, na última quarta-feira, torcedores protestaram na sexta na porta do CCT da Barra Funda.

A emboscada teria ocorrido na região da avenida Faria Lima, na zona sul de São Paulo. Não houve registro de feridos, apesar dos jogadores terem ficado assustados e irritados com o ataque dos torcedores.

"O ônibus do São Paulo foi vítima de ataque de pedras a caminho do Morumbi. O clube já tomou as providências cabíveis contra os responsáveis. Já foram identificadas e detidas 14 pessoas", informou o clube tricolor em suas redes sociais.

O São Paulo está na segunda colocação do Brasileirão, mas vem em má fase. Após a queda para o Grêmio nas semifinais da Copa do Brasil, o time fez quatro jogos no torneio de pontos corridos, com três derrotas e um empate.

Na última quarta-feira, a equipe tricolor foi goleada pelo Internacional, no Morumbi, por 5 a 1 e deixou a liderança. Na sexta, um pequeno grupo de torcedores protestou contra a situação em frente ao CT do clube e pediu as saídas do meia Daniel Alves e do técnico Fernando Diniz.