Real Madrid se reabilita, goleia Alavés e se aproxima do líder Atlético de Madrid

23/01/2021 | 19:11



Vindo de eliminações surpreendentes na Supercopa da Espanha (na semifinal para o Athletic Bilbao) e na Copa do Rei (na terceira fase para o modesto Alcoyano, da terceira divisão), o Real Madrid conseguiu a reabilitação e amenizou um pouco a crise no clube ao golear o Alavés por 4 a 1, fora de casa, na cidade de Vitória, na região do País Basco, em jogo pela 20.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado positivo levou o Real Madrid aos 40 pontos, ainda na segunda colocação. Diminuiu para quatro a diferença para o líder Atlético de Madrid, mas ainda tem dois jogos a mais. Neste domingo, o rival de Madri jogará em casa contra o Valencia. O Alavés, com 18 pontos, está em 17.º lugar, o último posto fora da zona de rebaixamento.

Em campo, o Real Madrid não teve a presença do técnico francês Zinedine Zidane, afastado por ter estar infectado pela covid-19. O auxiliar David Bettoni comandou a equipe do banco de reservas e viu o time ganhar com facilidade. Só no primeiro tempo foram três gols. Primeiro com o volante brasileiro Casemiro, aos 15 minutos, e depois com o centroavante francês Karim Benzema, aos 41, e com o meia belga Eden Hazard, aos 47.

Na segunda etapa, o Alavés conseguiu diminuir com Joselu, aos 14 minutos, mas Benzema de novo, após assistência do meia croata Luka Modric, fez o seu segundo gol na partida aos 25, decretando a goleada do Real Madrid.

Logo atrás do time de Madri na tabela de classificação, com 36 pontos, está o Sevilla, que neste sábado fez 3 a 0 no Cádiz, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha. Os três gols foram marcados pelo atacante marroquino Youssef En-Nesyri, que assumiu a liderança isolada na tabela de artilheiros do Espanhol com 12.

Dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga Europa, em quinto lugar com 34 pontos, está o Villarreal, que ficou no empate sem gols com o Huesca, fora de casa. Três pontos atrás, na sexta colocação, aparece a Real Sociedad, que como mandante, na cidade de San Sebastian, empatou por 2 a 2 com o Betis.