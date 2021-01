Mãe de Alexandre Pires participa do 'The Voice+'

23/01/2021 | 17:58



Abadia Pires, mãe do cantor Alexandre Pires, é uma das pessoas que vão se apresentar no segundo dia de audições às cegas do The Voice+ deste domingo, 24. O programa, destinado a cantores com mais de 60 anos, tem Ludmilla, Mumuzinho, Daniel e Claudia Leitte no corpo de jurados. Tanto Abadia quanto o pai do cantor de pagode são músicos. Ela afirma que cantou durante toda a gestação dos três filhos - Alexandre, Fernando e João Pires - até o último mês. "Minha bolsa arrebentou em cima do palco", conta.

No programa deste domingo, a artista vai contar com o apoio de dois filhos. "Tenho certeza que ela está realizando um grande sonho da vida dela, e nosso também, porque a gente está aqui por ela", diz Alexandre Pires. João, que é backing vocal do irmão, incentiva a mãe: "a nossa cadeira, a minha, a dos meus irmãos, já estão viradas para a senhora desde que a gente nasceu".

O The Voice+ havia sido anunciado por Boninho em meados de agosto do ano passado e, dias depois, a Rede Globo abriu inscrições para a nova edição. A primeira versão do programa para maiores de 60 anos foi lançada nos Países Baixos em 2018 e se chama The Voice Senior.

Posteriormente, a atração se espalhou pela Europa e ganhou edições na Alemanha, Rússia e outros países. Além do Brasil, o México é o único país do continente americano que transmite a nova versão atualmente.