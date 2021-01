City vence de virada time da 4ª divisão e está nas oitavas da Copa da Inglaterra

23/01/2021 | 17:34



Com dificuldade improvável, o Manchester City avançou neste sábado para as oitavas de final da Copa da Inglaterra ao vencer de virada, por 3 a 1, o modesto Cheltenham Town, equipe da quarta divisão inglesa. Os primeiros 45 minutos foram marcados por um confronto truncado, chances mal aproveitadas e sem grandes destaques, mas com o City dominando os donos da casa.

No entanto, a segunda etapa ditou o placar e mudou o ritmo do jogo. Os favoritos para vencer a partida acabaram tomando o susto que fez o time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola acordar do meio para o final do jogo. Aos 14 minutos, o atacante Alfie May mostrou oportunismo ao aproveitar confusão, após lateral cobrado no meio da área, para finalizar com o pé direito no canto esquerdo do goleiro Zack Steffen.

Mesmo não apresentando bom desempenho, o Manchester City reagiu de forma fulminante. Aos 36 minutos, Foden deixou tudo igual no placar ao receber lançamento de Cancelo e, sozinho, escorar para o gol.

A virada veio apenas três minutos depois com belo gol de Gabriel Jesus, que não vinha bem na partida. A jogada começou com Fernandinho, que achou ótimo lançamento para o atacante brasileiro dominar com categoria e fazer o gol que já daria a classificação aos visitantes.

Mas não parou por aí. Antes do apito final, Ferrán Torres deixou o seu e fechou o resultado da partida, confirmando a ida do Manchester City para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. Com a vitória, o time de Guardiola enfrenta na próxima fase o Swansea City, que goleou, também neste sábado, o Nottingham Forest pelo placar de 5 a 1.

Outros duelos foram realizados neste sábado pela Copa da Inglaterra. Os resultados foram: Brighton 2 x 1 Blackpool, Millwall 0 x 3 Bristol City, Barnsley 1 x 0 Norwich, Sheffield United 2 x 1 Plymouth Argyle e West Ham 4 x 0 Doncaster Rovers.