João Zoli faz cirurgia no pé e tranquiliza os fãs: Deu tudo certo!

23/01/2021 | 17:10



João Zoli deu um verdadeiro susto em seus fãs e seguidores ao sofrer no último dia 12 de janeiro, um acidente de moto onde chegou a bater em um poste. Agora, depois de algumas semanas do ocorrido, o ex- A Fazenda voltou para as suas redes sociais para comentar sobre a cirurgia que teve passar em seu pé.

Na última terça-feira, dia 19, João recebeu o diagnóstico dos exames que foi submetido e após ser avaliado pelo médico, o influencer contou para os fãs que essa cirurgia era porque ele acabou fraturando todos os ossos do pé machucado no acidente.

Antes da operação, João comentou em seus Stories agradecendo ao carinho e energia positiva que os fãs estavam enviando e logo depois que recebeu a alta médica, ele voltou para a rede social para tranquilizar de vez os fãs e dizer que faria o restante do repouso em casa.

Tive alta e já estou em casa agora. Perninha de molho aqui! Deu tudo certo na cirurgia. Agora é manter o foco.

Que susto, hein!?