Obituário - 24 de janeiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/01/2021 | 00:01



DIÁRIO DO GRANDE ABC

Domingo, dia 24 de janeiro de 2021

www.dgabc.com.br/obituarios

SANTO ANDRÉ

Antonio Mauricio Marchini, 93. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Lopes de Mendonça, 89. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Camargo, 84. Natural de Guariba (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

João Barbosa da Silva, 80. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Fachinelli Fuilho, 78. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jorge Domingues, 73. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleuza Palhares Munhóz Pavin, 71. Natural de Votuporanga (São Paulo). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Cemitério Municipal de Urânia (São Paulo).

Maria Aparecida da Silva, 64. Natural de Braúna (São Paulo). Residia no Jardim Milena, em Santo André. Pensionista. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Vicente da Silva, 62. Natural de Sanharó (Pernambuco). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Operador de máquinas. Dia 21. Cemitério Municipal.

José Fernandes da Silva, 54. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Jardim Alzira Franco II (Tamanduateí), em Santo André. Pensionista. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandro de Oliveira Lima, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Coletor de reciclagem. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Luiz Mazzione da Silva, 44. Natural de Jussara (Paraná). Residia no Jardim Las Vega, em Santo André. Ajudante geral. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Thiago Rodrigues Saraiva, 26. Natural de São Caetano. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Técnico da informação. Dia 21. Memorial Planalto.



SÃO BERNARDO

Afonso Silva, 98. Natural de Franca (São Paulo). Residia na Vila Marlene, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paz, em São Paulo, Capital.

Helena Olintho dos Santos, 92. Natural de Descalvado (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Jovina Cardoso, 88. Natural de Aiquara (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Agenor Dias de Farias, 88. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Nanci Lopes Tolentino, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no centro de São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Regina da Costa Dutra, 86. Natural de Bicuiba, Distrito de Raul Soares (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 20. Memorial Planalto.

Antonio Baptistela, 83. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Amaro Abdias da Silva, 81. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 20. Vale da Paz, em Diadema.

Basílio Tarelow Sobrinho, 80. Natural de Capivari (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 20. Crematório Campo das Oliveiras.

Sebastiana Custódio Zambalde, 79. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Novaes Sá Teles, 79. Natural de Feira de Santana (Bahia). Residia em São Paulo, Capital. Dia 20, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Beatriz Garcia Perlatti, 78. Natural do Estado do Paraná. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Jandira Berloffa, 78. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Jardim Leblon, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Vicente Pavolak, 88. Natural de Jaguariaíva (Paraná). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alda Ferreira Leite Galo, 86. Natural de Estrela do Sul (Minas Gerais). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Maria Flora do Nascimento, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São João do Cariri (Paraíba). Dia 21. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Roberto Paulo Flauto, 90. Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Marcionila dos Santos, 51. Natural de Diadema. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.