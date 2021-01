Apresentador Larry King morre aos 87 anos de idade após ficar internado com coronavírus

23/01/2021 | 11:10



Um dos apresentadores mais conhecidos da televisão norte-americana, Larry King morreu na manhã do dia 23 de janeiro, aos 87 anos de idade. Ele estava internado após contrair a Covid-19 no hospital Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles, e no dia 5 de janeiro, tinha apresentado melhora em seu quadro e saído da UTI.

A notícia foi publicada nas redes sociais oficiais do apresentador, que informou que detalhes do funeral devem ser divulgadas em breve pela família, que pede respeito e privacidade no momento.

Em 63 anos de carreira, ele atuou no rádio, televisão e mídias digitais, e colecionou entrevistas icônicas e prêmios. Por 25 anos, ele apresentou seu programa Larry King Live no canal CNN, onde ficou conhecido com suas perguntas diretas aos convidados.

Nos últimos anos, King teve uma série de problemas de saúde. Em 2019, ele sofreu um derrame e também ficou em coma após passar por um procedimento cardíaco. Em 2020, ele ainda perdeu dois filhos num intervalo de poucas semanas.